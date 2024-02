Bastia : Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

«Le 11 février correspond à la date de la 1ère apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous. Entre le 11 et le 18 février 1858, la jeune fille sera gratifiée de 18 apparitions mariales» nous rappelle le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse ND de Lourdes à Bastia. «Une neuvaine, c’est neuf jours de préparation à une fête patronale. L’église propose des cérémonies pour se préparer le mieux possible à célébrer le message ou la vie de ce saint ou du Christ. Ce sont véritablement neuf jours de conversion, neuf jours de confession pour ceux qui le souhaitent. C’est une sorte de petite retraite, un temps de préparation à l’intérieur, en dehors de tout ce qui peut être le décorum d’une fête, une préparation autour de plusieurs thèmes, suivant les jours».

Cette neuvaine a débuté vendredi dernier à l’occasion de la Chandeleur, présentation de Jésus au temple, et un temps de prière pour les vocations, puis la bénédiction des gorges le samedi 3, la journée de prière pour les malades et le salut du St Sacrement le dimanche 4. « Cela demande des efforts, c’est fatiguant, mais il y a quelque chose qui rassemble. Le fidèle est appelé à visiter un petit peu toutes les dimensions de sa vie chrétienne et en les visitant il peut grandir dans la foi. Et en grandissant dans la foi on peut devenir de meilleurs citoyens dans le monde aujourd’hui ».

Durant tous les jours de cette semaine les fidèles peuvent participer aux Laudes (8h), messes (8h30 et 18h), Chapelet et louanges mariales (18h15)

« Ce message de la Vierge tout le monde peut le recevoir, tout le monde peut l’entendre, le comprendre car la force de ce message est qu’il a été délivré à Bernadette qui était une fille toute simple, pauvre» précise le Padre Nicoli.

«Ce qui est particulier cette année c’est que cette neuvaine, ces festivités précèdent de peu l’entrée en Carême, le 14 février ».

Samedi 10, veille de la fête de ND de Lourdes, aura lieu à 18h la messe des familles, le rassemblement des lumières et la procession vers la Vierge couronnée.



INFOS ++



Dimanche 11 février, messe à 8h30, messe solennelle à 10h30, chapelet et litanie de la Vierge Marie à 16h15, Salut du St Sacrement suivi de la procession à 17h et messe du soir à 18h.Infos ++