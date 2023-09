Bastia : Municipalité et associations mobilisées pour Octobre rose

Le mois d'octobre sera teinté de rose à Bastia, marquant ainsi la mobilisation de la ville et de ses partenaires pour la campagne nationale Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

A Bastia la mobilisation s'organise pour sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein, à informer sur les acteurs et dispositifs disponibles sur le territoire, et à collecter des fonds pour soutenir cette noble cause. « Le mois d’octobre est un moment particulier. Un moment de partage et de soutien face à une maladie qui touche toutes les générations, le cancer du sein. En tant que municipalité, nous sommes fiers de nous engager activement dans la campagne d’Octobre Rose avec pour objectif de mettre en lumière l’importance du dépistage précoce, de l’accès aux soins et du soutien aux personnes touchées par cette maladie». souligne Laure Orsini-Sauli, adjointe au maire, déléguée à la santé et au handicap.

Les festivités débuteront le 1er octobre avec la marche "A Bastiaccia," une journée joyeuse comprenant des stands d'associations, de la musique, et une tombola avec la participation des commerçants bastiais. Une autre journée importante est prévue le 28 octobre, comprenant un tournoi de handball et un concert à l'Alb'Oru, où les bénéfices seront destinés à soutenir la lutte contre le cancer. « Nous aurons une douzaine d’actions » indique Claudine Legay, présidente de la Ligue Contre le Cancer de la Haute-Corse. «On essaye de s’investir dans l’aide aux aidants. On aussi entamé des actions « Soins de support » sur la diététique et le sport. Le sport c’est aussi un moyen d’aider les malades. »



Autre partenaire important de cette initiative est la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ) . « 1 femme sur 8 peut développer un cancer du sein et le détecter assez tôt peut guérir un cas sur 10 » indique Muriel Delattre, attachée de direction à la Caisse d’Assurance Maladie de la Haute-Corse. «Nous faisons de la détection une priorité avec le dépistage qui permet de diminuer le nombre de décès. Grâce au dépistage on peut soigner plus facilement et on limite les séquelles. Ces dépistages se font sur des femmes qui ont entre 50 et 74 ans et tous les 2 ans. Il faut souligner que le dépistage est entièrement gratuit et qu’une seconde lecture de la mammographie est faite ce qui constitue un gain de chance pour les femmes ». Cependant, le taux de participation au dépistage reste encore trop bas en Corse, à seulement 30% par rapport aux 50% sur le continent. La CPAM travaille donc en étroite collaboration avec les médecins traitants pour encourager davantage de femmes à participer au dépistage.



De nombreux événements au programme

Mobilisée depuis 17 ans, l’association La Marie-Do propose elle aussi différents dispositifs de soutien avec pour seul objectif : rompre l’isolement des malades, les soutenir, leur apporter confort et réconfort. « En 2022, 308 662 € ont été redistribués à plus de 500 malades en Corse à travers des dispositifs de soutien financier, physique ou psychologique » explique Vanessa Figarella de l’association. «Soutenir la Marie-Do c’est agir pour la vie, participer à la Marie-Do c’est lutter contre le cancer, adhérer à la Marie-Do c’est aider les malades et leurs familles. Faire un don à la Marie-Do c’est faire progresser la Recherche ».



Le 28 octobre le complexe sportif de l’Arinella à Bastia se teintera de rose avec une forte mobilisation du Bastia Handball qui lui aussi est depuis de nombreuses années partenaire de l’opération. « Cette journée du samedi 28 octobre sera l’occasion de rassembler nos joueurs, leurs familles, les supporters et les habitants de la région » explique Marilyne Demasi, secrétaire du BHB. « Nous serons réunis pour soutenir les personnes touchées par le cancer et leurs proches. On invite donc le public à venir participer à notre tournoi en cette journée du 28 à partir de 9h30. Un tournoi amical où les équipes de tous âges s’affronteront dans un esprit de solidarité et de convivialité. Tous les bénéfices seront reversés in-té-gra-le-ment à la Marie-Do et à la Ligue contre le cancer ».

Signalons aussi que durant tout le mois d’octobre, l’Association des commerçants de Bastia proposera l’opération « Arrondir à l’euro supérieur »