Bastia : Les services de prévention et de santé au travail baptisé en hommage à Jean-Jacques Dussol

Quatre ans après son ouverture au public, le bâtiment du Service de Prévention et de Santé au Travail de Bastia a été baptisé, mardi 18 juin. Les lieux ont désormais pris le nom de celui qui a été directeur de la structure de 1997 à 2022 : Jean-Jacques Dussol. Très apprécié par ses collaborateurs et par la ville, ce militant politique culturel a consacré 25 années de sa vie à la direction de ce service, jouant un rôle clé dans son développement et son succès. Alors, après un conseil d'administration ordinaire, une plaque commémorative a été dévoilée à son nom, à l'entrée de la structure, devant les 35 salariés de l'entreprise, et la famille du dirigeant aujourd'hui disparut. Jean Nicolai, ancien président du Service - ayant cédé sa place à Gérald Simon-Jean en avril dernier -, y voit là un hommage à un "personnage très important au sein de l'entreprise, et au-delà", mais aussi à "un ami".



C'est de concert que les salariés de l'entreprise fondée en 1951 ont souhaité baptiser le lieu ainsi. Les plus anciens, émus, se souviennent d'un homme "aux qualités humaines remarquables, capables de réunir autour de lui ses équipes". "Nous ne pouvions pas faire autrement que de donner à cette institution, et à ce centre, le nom de Jean-Jacques Dussol", a ainsi confié monsieur Cermolacce, membre du conseil d'administration, pour rendre hommage à celui qui a été à l'initiative de leur implantation dans le quartier de la Zone d'Activité économique de la ville.