Bastia : Les peintures de Jean-Marie Zacchi illuminent les locaux de Vision Futura

Toucher un public nouveau

« J’avais rencontré le docteur Simoni au Grand Palais, raconte Jean-Marie Zacchi. On avait discuté. C’est un monsieur génial ! Un collectionneur qui a un œil avisé. Et son espace est superbe pour une exposition : aussi beau qu’une galerie ! » Après donc, une exposition organisée en début d’été par France-Anne Van Peteghem, dans les locaux de sa Galerie Noir et Blanc, quand cette dernière lui propose d’exposer dans cet espace étonnant qui n’est pas une galerie, Jean-Marie Zacchi n’hésite pas : les lieux lui permettent de mettre en valeur de grands formats aussi bien que des petits… et tous les thèmes y trouvent leur place. « Le docteur Simoni m’a expliqué que ça déstresserait les gens, notamment ceux qui vont subir une opération. Dans la salle, il dépose également des livres d’art, pour que les patients soient plus détendus. C’est le pouvoir de l’art, avec les tableaux, qui permet d’apaiser les gens ! » Enfin, le peintre est séduit par cette possibilité de toucher un public nouveau, qui ne serait jamais entré dans une galerie de peinture : « Alors on va vers eux… J’espère qu’ainsi on les intéressera davantage à l’art, que ce sera pour eux une découverte ! ».

Un enfant de la Corse

Jean-Marie Zacchi est un enfant de notre île. Petit, il passait toutes ses vacances au village de Cervione, où il est né, avec ses cousins. « Mon père et ma mère en sont tous les deux originaires », explique-t-il. Alors, si son choix professionnel l’a conduit à privilégier la capitale, ce n’est peut-être pas sans une certaine nostalgie : « Pour mon travail, il faut que je sois sur Paris, là où sont les grands salons. Je ne suis pas un peintre qui reste tout seul dans son atelier ! Je suis investi totalement dans le monde de la peinture, je préside des salons, je vis dans ce milieu…» Président du salon des artistes du Grand Palais dans les années quatre-vingt-dix – le plus ancien salon du monde, comme il aime à le souligner –, Président des Peintres de l’armée, aux Invalides, également Peintre de la Marine, il mène une carrière internationale qui le conduit fréquemment à l’étranger : notamment au Japon, où il expose depuis trente ans ; en Corée, depuis dix-huit ans… « Le côté technique, c’est important : il faut envoyer les toiles. Roissy, c’est plus rapide. Et ils viennent me les chercher … » Pourtant, la Corse reste présente dans ses pensées : « Je dis toujours en riant que se sera mon dernier voyage : mon caveau est prêt à Cervione ! ».



Les pins laricio

De fait, la Corse est présente au cœur de son œuvre : « Inconsciemment, elle m’a sans doute toujours inspiré. Mais c’est au décès de ma mère que j’ai voulu en quelque sorte lui rendre hommage et traiter le thème de la Corse. » Les arbres, si souvent représentés sur ses toiles, « partent du bas vers le haut. Ce pourrait être des pins “laricio”… ». Mais la thématique va au-delà : « Je dis souvent que le jour où il n’y aura plus d’arbres, on sera très très mal ! » Et la symbolique échappe à son créateur : « En août, j’étais au Japon… où je fais la promotion de notre Corse. Je leur ai expliqué les pins. Mais pour eux, les arbres que je peins, c’est la terre qui rejoint le ciel… »