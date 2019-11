Bastia : Les clubs sportifs solidaires du Téléthon

Philippe Jammes le Samedi 16 Novembre 2019 à 17:16

A l’initiative du CAB Athlétisme, se déroulait samedi après midi au complexe de l’Arinella à Bastia, une manifestation sportive au profit du Téléthon 2019. Objectif : réaliser le plus de tours de piste possible (1 € le tour) au profit de l’AFM. Au CAB se sont joints des clubs partenaires : le KTP Scola (Kick Boxing, Boxe Thaï et Pancrace), Bulldogs (Base ball), Bastia Team Gym (Gymnastique) et les Mohawks (Football américain).

CNI a rejoint la piste….

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie