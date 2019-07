Bastia : Le shopping de nuit revient pour une 14ème édition

Le 10 juillet marquera le début des soldes d'été mais aussi le coup d'envoie du shopping de nuit. Depuis 14 ans, cet évènement s'est imposé comme un incontournable du mois de juillet.



Un moment convivial

Chaque vendredi de 20 heures à minuit l'animation bat son plein dans les rues commerçantes de Bastia. Pour s'y rendre rien de plus simple, la CAB a mis à disposition des bus gratuits à partir de 20 heures. Après avoir écouté un groupe de variété corse, il est temps de pousser la porte d'un commerçant toujours prêt à vous conseiller. Le shopping de nuit c'est une bonne occasion de se retrouver entre amis ou en famille, profiter des bonnes affaires et pourquoi pas de se restaurer en ville dans une ambiance festive.



"Redynamiser le centre-ville une action nécessaire"

Pour cette 14ème édition, les commerçants de l'Avenue Émile-Sari ont voulu donner un nouveau goût à cette rue plutôt oubliée des visiteurs. Carole Petroni-Zucconi la présidente de l'association des commerçants de l'avenue Emile Sari explique "Nous avons décidé de créer les apéros, une nouvelle tranche horaire des magasins. De 18 heures à 20 heures c'est un créneau de flottement où l'on peut attirer la clientèle qui a tendance à se diriger vers la place Saint Nicolas et le port."

Patrick Sanguinetti (président de la commission des commerçants urbains de la CCI de Haute-Corse) et Daniel Beneditini (président de l'union des commerçants du centre-ville de Bastia) sont unanimes "le shopping de nuit c'est le moyen de rendre le centre-ville plus attractif, de le redynamiser, d'en faire profiter les commerçants mais aussi les clients."

Dans ce même esprit de redynamisation du centre-ville, des commerces de la rue Napoléon seront ouverts le soir tout le mois d'août et des soirées seront organisées sur le vieux port.



Shopping de nuit à Bastia les 10, 12, 19 et 26 juillet.

Animations à partir de 20h30 jusqu'à 23h30 à retrouver : Boulevard Paoli, rue César Campinchi, avenue Emile Sari, rue Napoléon, rue Neuve St-Roch et rue des Terrasses.



Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la CCI de Haute-Corse.



A noter que cette année la rue César Campinchi ne sera plus piétonne.