Bastia : Le photoreporter Reza Deghati en résidence avec des élèves de l’école Charles Andrei

Reza Deghati est un artiste engagé qui parcourt le monde depuis plus de trente ans et a sillonné plus de cent pays, photographiant les conflits et les catastrophes humaines. Ses témoignages visuels sont diffusés dans des médias internationaux à fort tirage comme National Geographic, Time Magazine, Stern, Newsweek, El País, Paris Match pour ne citer que ceux-là et aussi sous forme de livres, expositions et documentaires réalisés par National Geographic Channel.



Ce grand photoreporter mène par ailleurs des actions de formation au langage de l’image sous différentes formes, concrète et virtuelle, portées par son association « Les Ateliers Reza - Reza Visual Academy ». A Bastia c'est dans le cadre du dispositif de la Cité Éducative de Bastia que cle photo reporter interview à l'école Charles Andrei.





Les enfants de CM2 apprentis reporters…

« Cité éducative est un programme national qui accompagne les scolaires et jeunes publics jusqu’à 25 ans, ainsi que leurs parents et familles dans l’accès à la culture, l’insertion sociale et professionnelle, et la continuité éducative au sein des Quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Il consiste en une alliance des acteurs éducatifs : les parents, les services de l’État, des collectivités et les associations. Ce projet s’inscrit également dans les nouvelles missions des médiathèques en matière d’éducation aux médias et des propositions du Clemi, Centre pour l’éducation aux médias et à l’information. Dans ce cadre nous travaillons depuis plusieurs années avec un groupe d’élèves qui aujourd’hui sont en CM2, sur les médias. explique Jessica Rey, animatrice au Secteur jeunesse de la médiathèque, qui accompagne le dispositif. On a notamment élaboré l’an passé une webradio. Avec Reza Deghati, en immersion avec eux durant une semaine, on aborde les médias par l’image. J’avais connu ce grand photographe ici même lors d’une exposition et j’avais gardé son contact. Lors d’un séjour à Paris je l’avais revu alors qu’il exposait. Il a tout de suite accepté notre invitation »



Ils sont ainsi 24 gamins à avoir la chance d’être chaperonnés par ce grand professionnel. Durant cette semaine il leur explique ce qu’est, ce que doit être une photo, la théorie mais aussi la pratique lors de tirages de portraits et de sorties en centre-ville. A cette occasion les apprentis reporters ont à leur disposition des tablettes tactiles.



« A travers cette opération on tisse aussi des liens entre écoliers, familles, associations et médiathèque » précise J. Rey. « On crée un trait d’union entre l’éducation et la culture. L’épouse de Reza, l’écrivaine Rachel Deghati, viendra aussi en fin de semaine pour, avec les enfants, poser des mots sur leurs images. A l’issue de leur travail, qui se poursuivra après le départ de Reza mais en constante liaison avec lui, on organisera une grande exposition photo durant la semaine de la presse fin mars et qui se poursuivra durant deux semaines à la médiathèque de l’Alb’Oru». Cette résidence de Reza Deghati et ce travail avec les écoliers de Charles Andrei fera l’objet d’un documentaire tourné par deux corses de Porto Vecchio qui ont fondé une société de production à Paris. Une belle vitrine pour cette opération bastiaise et une fierté aussi pour les gamins. Des enfants qui au fil des jours qui passent et des explications du photoreporter réalisent la chance qu’ils ont.



Ils ont dit :



« C’est un grand photographe qui va partout dans le monde et il nous montre la pauvreté de certains pays et du coup la chance que nous on a ici » déclare Nada, 10 ans.



« On apprend plein de choses et on a vu que le photographe risque sa vie lorsqu’il prend des photos de la guerre » commente de son côté Bachir.



«Quand il nous montre ses photos ça nous remonte le moral car nous on a la chance de vivre en paix. En plus il nous apprend à faire des photos » souligne Chayma.





En clôture de cette résidence, Reza Deghati donnera une conférence publique ce vendredi 10 février à 18h30 à la médiathèque Barberine Duriani (entrée libre).