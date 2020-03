Bastia : Le parcours d'un votant

Dès l’ouverture, à 8 heures, on se presse devant les bureaux de vote. Certains ont pris leur précaution avec masque sur le visage, gants aux mains. D’autres plus équipés se sont drapés d’une combinaison intégrale !

A l’intérieur des bureaux, aucune panique. Tout semble bien huilé.

A l’entrée, un agent de sécurité, masque sur le visage, gants aux mains, régule le flux des électeurs. La distance entre-eux de 1,50 mètre, voire 2 m, est bien respectée. Néanmoins, la file s’étend sur plusieurs mètres dehors. Qu’importe ! On ne s’impatiente pas. On se regarde. Un sourire par ci, un geste de la main par là, on n’est pas dans la psychose.



Les personnes âgées sont bien présentes, calfeutrées derrière un masque ou une écharpe. On plaisante même parfois pour faire tomber la pression. Une fois l’autorisation du vigile donnée, on entre dans le bureau de vote. Dans un premier temps, on peut se nettoyer les mains avec un gel posé sur une table. On y présente ensuite sa carte d’identité et sa carte d‘électeur, histoire de vérifier si on est bien sur la liste.



Passé ce 1er stade, on se dirige vers la table du scrutin où l’on récupère la précieuse enveloppe. Direction ensuite la table où figurent les listes, puis l’isoloir. Nouvelle queue ensuite, avec distance réglementaire signalée au sol, pour déposer le bulletin dans l’urne. "A voté". Signature avec votre stylo ou un stylo fourni. Nettoiement des mains. C’est fini ! En

Reste à attendre le taux d’abstention ce soir pour donner une crédibilité à ce vote. En attendant un 2ème tour, s’il a lieu.