Bastia : Le maire interdit la circulation piétonne et routière sur le port de Toga

La rédaction le Mardi 11 Février 2020 à 12:16

Par arrêté municipal, et au regard de la Vigilance orange pour vent violent, le maire de Bastia, a pris la décision d’interdire la circulation piétonne et routière sur le port de Toga (sur le territoire des deux communes).

"Au vu des conditions météorologiques, il est prescrit l'interdiction de circulation piétonne et routière sur l'ensemble des quais et des terre-pleins du Port de Toga pour la partie Bastiaise."

Les usagers devront se conformer à la signalisation mise en place à cet effet.





A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements