Bastia : Le camping-car s'encastre sous le mini-tunnel. Deux blessés

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 1 Septembre 2019 à 10:28

Un camping-car - un de plus - s'est encastré samedi vers 23h30 sous le mini-tunnel du rond-point Noguès à Bastia. Le choc du véhicule avec la structure a fait deux blessés légers. Les deux personnes concernées n'ont cependant pas souhaité être hospitalisées. Le mini-tunnel a été rapidement dégagé et la circulation, fluide ce samedi soir, n'a pas été véritablement perturbée par l'accident occasionné par un conducteur qui, une fois encore, a fait fi de la signalisation et notamment des panneaux qui indiquent qu'à ces endroits la hauteur des véhicules autorisés à emprunter les mini-tunnels est limitée !

