Bastia : La maison du foot a perdu son locataire. Walter Collovigh n'est plus

« Walter », car on ne l’appelait que par son prénom, a rapidement conquis le palais des nombreux amateurs de pizza de la région d’abord à Bastia, où il arriva dans les années 60, puis dans son établissement de Casamozza. Sa renommée et son professionnalisme l'ont vite amené à voir plus grand et "Chez Walter", établissement luxueux, construit en retrait de la route nationale, est vite devenu un endroit recherché par les gens de la région, mais pas seulement.





En effet, parce que Walter était un passionné de foot - sa collection de photos qui ornaient la réception de l'établissement et les fanions des mille et un clubs pour lesquels il se passionnait - ont vite fait le tour de la planète du ballon, dont "Chez Walter" était devenu le temple local.





Dans cette vidéo qui date de plusieurs années et tournée par un de nos confrères, il évoque en quelques mots, avec son accent inimitable qui traduit ses origines italiennes, ce qu'était le "Chez Walter' d'il y a 40 ans, les rapports qu'il entretenait avec les joueurs et les clubs de l'époque. Un tout autre monde de ce que le foot d'aujourd'hui est devenu et qu'il n'appréciait pas vraiment.





Aujourd'hui, Walter s'en est allé.

Il avait 85 ans.

Il laisse le souvenir d'un fan inconditionnel du ballon rond, d'un grand professionnel du tourisme et celui d'un homme profondément attaché à sa terre d'accueil.

Corse Net Infos adresse à toutes les personnes touchées par ce deuil ses plus sincères condoléances.