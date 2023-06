Bastia : La mafia en question à la bibliothèque municipale

La revue « Études Corses et Méditerranéennes – Studii corsi è Mediterrani », publiée depuis 1972 par l’Association des Chercheurs en Sciences Humaines (Domaine Corse) a succédé à « Corse Historique », disparue en 1968. Cette association est ouverte à tous les historiens, géographes, linguistes, sociologues, anthropologues, ethnologues, économistes et autres disciplines relevant des sciences humaines et sociales, travaillant « sur » ou « depuis » la Corse, une Corse pensée dans son espace méditerranéen et au-delà. A l’occasion de deux publications par an, la revue recueille les travaux d’universitaires, étudiants et chercheurs. Les parutions alternent numéros thématiques et numéros « varia ». La dernière publication, décembre 2022, était ainsi sur la thématique du foncier . L’association assure également la publication des actes de colloques et journées d’études organisés par l’association et ses partenaires. Alignant ses normes de publications sur celles des revues universitaires, « Études Corses et Méditerranéennes » reçoit toutes les propositions de publication qui lui sont faites et les soumet à un comité de lecture composé de membres de son conseil scientifique comme de personnalités extérieures à l’association, sollicitées pour leur expertise dans le champ de recherche concernée. « Études Corses et Méditerranéennes se donne pour mission de mettre en valeur la recherche en sciences humaines produite en Corse et sur la Corse, avec la conviction que la connaissance scientifique est indispensable à l’intelligence qu’une société peut avoir d’elle-même » souligne Liza Terrazzoni, socio-anthropologue, membre du bureau. «Il nous semble important de s’emparer de l’actualité avec les outils des sciences humaines et sociales, de se positionner sur le contemporain. On a ainsi pensé qu’il était intéressant de réfléchir au phénomène mafia depuis l’Italie et voir ce que l’anthropologie peut dire du phénomène mafieux. Déborah Puccio-Den travaille sur l’Italie mais ses recherches, ses travaux peuvent éclairer sur ce qui se passe en Corse. L’important c’est surtout de s’emparer du phénomène d’un point de vue scientifique. On n’est pas dans le débat »nceL’invitée de cette rencontre de samedi (entrée libre), Deborah Puccio-Den, est Directrice de recherche au CNRS, Directrice du LAIOS-IIAC, Responsable de l’EIT de l’EHESS « Arts et intelligences du silence » et Membre du comité éditorial de la revue « Droit et société ». Depuis quelques années elle est spécialiste de la mafia, explorée à travers les formes de lutte qu’elle suscite à la fois dans l’espace social et dans l’univers juridique et judiciaire, comme objet anthropologique. Ces explorations ont donné lieu à un livre : « Mafiacraft. An Ethnography of Deadly Silence » (Editions University of Chicago Press – Collection Hau Books). Dans ce livre de 2021, l’auteure mène une anthropologie du conflit entre la mafia d’un côté, la société civile et la justice antimafia de l’autre en s’intéressant au thème du silence et au rôle de l’omertà dans la dynamique des crimes mafieux.La présentation de l’ouvrage sera suivie d’une discussion menée par Liza Terrazzoni, Michel Peraldi (anthropologue, EHESS) et Sampiero Sanguinetti (journaliste, auteur de « Corse : de quoi la mafia est-elle le nom ? »).*La revue est disponible en libraire ou par abonnement.