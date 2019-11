Bastia : La grève du… chômage à la Scala Santa !

Au mois d’août 2019, Bastia recensait 826 personnes sans emploi longue durée. Cette grève du chômage a pris cette année à Bastia la forme d’un nettoyage citoyen sur un chemin allant de la Scala Santa aux jardins Appolonie (quartier Monserato). Et une dizaine de chômeurs y ont pris part autour de Jean-Claude Morison, chargé de mission TZCLD pour la ville de Bastia. Il faut savoir que Bastia, est candidate à la 2ème de l’expérimentation TZCLD qui entre dans le cadre d’une première loi d’expérimentation territoriale du 29 février 2016 visant à résorber le chômage de longue durée. Cette loi a été votée à l’unanimité par l’ensemble des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale comme au Sénat. Elle offre un cadre juridique et un financement permettant de commencer à mettre en œuvre une démarche initiée par ATD Quart Monde et aujourd’hui soutenue par Emmaüs, le Secours Catholique, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Pacte Civique.





L’association « Territoires Zéro Chômeur de longue durée » (TZCLD) a ainsi été créée le 7 octobre 2016 pour démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire A Bastia, TZCLD a 3 missions Il s'agit de soutenir les quartiers habilités, capitaliser les projets EBE et tirer les enseignements de la première expérimentation pour améliorer la méthode sur l'agglomération de Bastia, d'accompagner les quartiers de la ville volontaires pour entrer dans la démarche et participer à la deuxième expérimentation et de favoriser le plus largement possible la diffusion du projet pour obtenir, à terme, la création d’un droit d’option par la loi qui sera votée en 2020.



Ce jeudi matin, CNI a suivi les chômeurs en grève à Monserato….