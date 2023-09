Bastia : La communauté juive de Corse s'apprête à célébrer la fête du Yom Kippour

Alors qu'en Israël, le pays tout entier s'apprête à vivre au ralenti pendant 25 heures, avec le trafic aérien et les transports en commun interrompus, ainsi que la diffusion d'émissions audiovisuelles, en Corse, c'est à la synagogue Beth Meir de Bastia que les membres de la communauté juive se réuniront. Même si les pratiquants ne sont plus très nombreux, totalisant seulement quelques centaines de familles réparties sur l'île, cet ancien lieu de culte, situé au 3 rue du Castagno, demeure le point central des célébrations du Yom Kippour aussi appelé le Grand Pardon, un moment de repentance et de réconciliation, considéré comme le jour le plus saint de l'année pour la communauté juive.



"La fête du Grand Pardon a lieu le 10 du mois de Tichri, c’est-à-dire dix jours après le Nouvel An juif, Roch Hachana. Cette période est désignée comme celle des 'jours redoutables', les yamim noraim, durant lesquels les hommes et les femmes se demandent pardon entre eux et implorent Dieu de leur accorder le sien. Yom Kippour est le point culminant de ces dix jours de pénitence, au terme desquels, après avoir été lavés de leurs péchés et inscrits dans le Livre divin de la Vie comme ils l’espèrent, ils pourront entamer les réjouissances de Souccot ou 'fête des cabanes'." explique Henri Lévy, petit-fils de Méir Tolédano, premier Rabbin de la synagogue de Bastia de 1920 à sa mort en 1975.





Cinq commandements

Durant Yom Kippour, les trente-neuf travaux traditionnellement prohibés à Shabbat sont également interdits, mais cinq interdictions spécifiques sont ajoutées pour accompagner les fidèles dans la confession de leurs fautes et leur expiation devant Dieu : "le jeûne total pendant 25 heures, de la tombée du soleil au crépuscule du lendemain, l’interdiction des relations sexuelles, celle de se parfumer ou d’utiliser des crèmes, celle de se laver (à l'exception des mains), et l’obligation d'enfiler des chaussures dépourvues de semelles de cuir, en signe d'humilité," comme le précise Agathe Bank-Lapotre, en charge de la communication de la synagogue de Bastia.



Ce dimanche, journée précédant Yom Kippour, appelée Erev Yom Kippour, revêt une grande importance. "C'est un moment où chacun doit pardonner à son prochain et manifester son amour et son amitié envers tous, quelles que soient leurs différences. La journée se conclut par un grand repas festif avant le jeûne, suivi de l'allumage d'une "bougie du souvenir" en mémoire des défunts, et de deux bougies pour célébrer l'entrée dans la sacralité de la fête. Ensuite, la communauté se rend à la synagogue pour l'office qui à Bastia sera célébré par un rabbin venu du continent." détaille Gérard Levy, président de l’association cultuelle israélite de Bastia et de la Corse.