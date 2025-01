Bastia : La Chandeleur marque le début de la neuvaine en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes

Chaque 2 février, la Chandeleur est célébrée bien au-delà des crêpes.

​«La Chandeleur est une fête chrétienne » ecplique le Père Georges Nicoli, doyen de Bastia, curé de ND de Lourdes. « Cette fête nous rappelle que 40 jours après Noël, Marie et Joseph se sont rendus au temple de Jérusalem pour présenter leur enfant Jésus. C’est donc une fête importante, lumineuse, par laquelle l’enfant Jésus est reconnu comme le sauveur, la lumière du Monde. Ce jour de la présentation au temple, un vieillard du nom de Siméon aurait en effet déclaré qu’il s’agissait du retour de la lumière pour éclairer les nations. La Chandeleur a donc un réel lien avec la lumière d’où ce jour-là une procession avec des cierges qui rappellent la lumière du Christ ».

A Bastia la Chandeleur a une résonance particulière, puisqu’elle marque également le début de la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de Lourdes, unique en son genre sur l'île. À partir du 2 février, une série de rendez-vous spirituels se déroulera à l'église Notre-Dame de Lourdes, la seule de l'île dédiée à la Vierge Marie sous ce titre. Chaque jour, des messes seront célébrées à 8h30, et à 17h15, des louanges mariales auront lieu, accompagnées de chapelets, de litanies, de messes et de prédications. Cette neuvaine se poursuit jusqu’au 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.



Une neuvaine marquée par des événements spéciaux

Le 3 février, la fête de la Saint-Blaise sera également célébrée. Une occasion pour les fidèles de recevoir la traditionnelle bénédiction des gorges, un sacramental de l’Église catholique romaine. Selon la tradition, Saint Blaise aurait sauvé un enfant qui s’était étouffé avec une arête de poisson. Lors de la bénédiction, les prêtres signent les gorges des fidèles d’une croix pour les protéger.



`La semaine se poursuivra avec des prières spécifiques pour les défunts des familles le 7 février, avant le Triduum du 8 au 10 février. Ce dernier sera prêché par le Père Matteo Simo, provincial capucin. Ces trois jours de prière et de méditation se concentreront sur la figure de Marie, Mère de l’Espérance.



Le 10 février, journée dédiée à la prière pour les familles, se clôturera par une procession aux flambeaux, une tradition bien ancrée, qui se dirigera vers la Vierge couronnée, en signe de dévotion.



Le 11 février : la fête de Notre-Dame de Lourdes

Le 11 février marquera le point culminant des festivités avec la fête de Notre-Dame de Lourdes. En ce jour particulier, trois messes seront célébrées à 8h30, 10h30 et 18h. Avant la dernière messe de la journée, un temps de prière sera consacré au Saint-Sacrement, suivi de la procession eucharistique dans l’église.