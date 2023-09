Bastia : L’histoire du Boulevard Auguste Gaudin s'expose à l’Alb’Oru

« Ce projet a été mené dans le cadre du Contrat de Ville de l’Agglomération de Bastia avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires » souligne Marcel Fortini, Directeur du CMP. « On est parti d’une photo du bar de l’Ombrage de 1938, une photo joyeuse et très révélatrice de l’époque. On a travaillé avec de vieilles cartes postales et on a effectué des prises de vue identiques »



Les prises de vues, les photos sont l’œuvre de Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au CMP. « Ça a été un travail très riche et il nous a permis de comprendre l’histoire du quartier. Un gros travail de recherches, l’occasion de belles rencontres. On s’est surtout intéressés au travail des commerçants dans leur boutique. J’ai choisi la formule de la déambulation pour faire les portraits et recueillir les témoignages ».

Le Boulevard Gaudin, depuis quelques années, fait l’objet de rénovations : façades, suppression des stationnements pour élargir les trottoirs bien trop exigus…



« Le boulevard a une histoire riche » explique Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia et en charge de la culture. « Il a connu une période faste au début du 20ème siècle avant de tomber dans l’oubli et de retrouver depuis peu une renaissance. Le travail effectué est important, c’est un travail de mémoire ».

Au début du XIXe siècle, la rue portait le nom de « Traverse royale » puis plus tard se transforma en boulevard Sant’Angelo en devenant progressivement une artère commerciale. En 1920, on la baptisa Auguste Gaudin. Antoine Jean Auguste Dominique Ubaldo Gaudin, dit Auguste Gaudin, né à Bastia le 4 août 1848, dirigea avec son frère Albert Gaudin, le journal « La Corse » en 1871, journal qui cessera de paraître en 1877. Avocat près la cour d’appel, bonapartiste convaincu, A. Gaudin entra au conseil municipal de la Ville de Bastia en 1878. Il en deviendra le maire en 1888 et jusqu’à sa mort en 1912. ​Depuis l’ouverture du tunnel sous le Vieux-Port de Bastia, en 1983, le boulevard, véritable passerelle très fréquentée entre la Citadelle et le Palais de justice, était devenu peu à peu une artère de transit, perdant ses commerces. Les travaux de rénovation, la construction des parkings de la Citadelle et Gaudin, ont relancé ses activités. Des commerces rouvrent, s’embellissent… Un souffle nouveau pour le boulevard.

L’exposition, à voir jusqu’au 30 octobre, se compose de dix-huit portraits couleur des commerçant(e)s du Boulevard, de douze diptyques composés de photographies et cartes postales datant du 20e siècle, issues des archives départementales de Haute-Corse, de la bibliothèque Tommaso Prèla, du musée de Bastia et de collections particulières, et de photographies récentes et enfin, d’articles de issus de la presse locale. Un diaporama des façades du boulevard accompagne celle-ci.2

« En octobre paraitra un livre, du même nom que cette expo » nous apprend Valérie Rouyer. « Les textes ont été écrits par le journaliste et écrivain Jérôme Camilly, traduits en corse par Jean-Marie Arrighi » (Ancien inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional de lettres, JM Arrighi a été en charge de la langue et de la culture corses de 1991 à 2016).