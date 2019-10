Bastia : L’envoutante Laëtitia Eïdo au Festival Arte Mare

Actrice Française, Laëtitia Eïdo peut jtourner en plusieurs langues : Français, Anglais, Grec, Palestinien, Kabyle, Algérien, Hébreu.

En 2015, le film Mon fils d’Eran Riklis dans lequel elle jouait, avait remporté le grand prix Arte Mare. On l’a vue aussi dans la série Française Voix de garage et actuellement elle crève l’écran avec son rôle du Dr Shirin dans la série Fauda (Netflix).

Comédienne, elle a débuté sur scène, avec plusieurs rôles marquants, dont Andromaque dans la tragédie grecque de Racine ou Eglé, dans le classique français La dispute de Marivaux, plus récemment dans l’adaptation théâtrale du roman Le 4ème mur de Sorj Chalandon…





Elle figure aussi aux génériques de nombreux longs métrages "Tel Aviv sur le feu" de Sameh Zoabi , "Une identité empruntée" de Eran Riklis, une série télévisée "Yes I do" de E.Blayau pour Studio +. Laëtitia a reçu le prix Best Actress pour son rôle principal dans le long métrage historique "Fadhma n'Soumer" de B. Hadjadj à Montréal et à Agadir.

CNI a rencontré cette ravissante et envoutante artiste …