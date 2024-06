Bastia : L'école de danse Kor & art brille sur la scène internationale

L'association de danse Kor&Art, dirigée par la talentueuse professeur Stéphanie Moretti, a une fois de plus démontré l'excellence de ses élèves lors de divers concours de danse cette année. Située à Bastia, cette école a su se distinguer sur des scènes nationales et internationales, prouvant que le talent corse peut rivaliser avec les meilleurs.



En mai, lors du concours national de la Confédération Nationale de Danse (CND) à Lyon, Kor&Art a véritablement marqué les esprits. Sur neuf passages, cinq ont été sélectionnés pour le concours européen prévu en novembre en Italie. Pour atteindre cette sélection, une médaille d'or avec l'unanimité du jury, représentant une moyenne d'au moins 17/20, était requise. Quatre des passages de Kor&Art ont obtenu cette unanimité, et un passage a reçu les félicitations ainsi que le coup de cœur du jury, avec une moyenne de 18/20. Une performance exceptionnelle qui permettra à l'association de représenter fièrement la Corse en Europe.



En avril, l'association a également participé au concours TSC de hip-hop à Aix-en-Provence. Là, les élèves de Stéphanie Moretti ont décroché deux médailles : une d'argent et une de bronze, pour leurs duos. Une autre preuve de la polyvalence et du talent des danseurs de Kor&Art.



Triomphe au Concours international de Paris



Le mois de mai a été particulièrement fructueux pour Kor&Art. Au concours international de danse de Paris, les élèves ont une fois de plus excellé, remportant quatre podiums sur leurs quatre passages. Les récompenses incluent une médaille d'or et le coup de cœur du jury, deux médailles d'argent et une médaille de bronze. .



En novembre, tous les regards seront tournés vers l'Italie, où ces jeunes talents auront l'opportunité de briller sur la scène européenne. Nul doute que sous la direction de Stéphanie Moretti, Kor&Art continuera de porter haut les couleurs de la Corse et de faire rayonner son talent au niveau international.