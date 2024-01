Bastia : L'Université de la vie d'Alliance VITA revient en janvier

Caroline Brandicourt, porte-parole du Collectif Soulager mais pas tuer

François Bert, formateur

Raphaëlle de Foucault, thérapeute, praticienne en psychologie positive, sexothérapeute…

Aziliz Le Corre, journaliste, rédactrice en chef au JDD

Docteur François Bertin-Hugault, gériatre

Caroline Roux, directrice générale adjointe et directrice de Vita International

Blanche Streb, directrice de la formation de VITA

Tugdual Derville, chroniqueur, conférencier, créateur de SOS Fin de vie d’Alliance Vita

« Alliance Vita a développé ce cycle de formation de l’Université de la vie comme un outil d’analyse et de décryptage des grandes questions bioéthiques du début à la fin de la vie » nous explique Marie-Jeanne Villa à l’initiative de ces soirées à Bastia. « Cette association laïque qui fête ses 30 ans a voulu cette année explorer la question : Parier sur la vie, est-ce raisonnable ?». Ce cycle, qui s’adresse à tout public*, se décline en 4 soirées au Couvent St Antoine de Bastia (20h00). Experts, grands témoins, témoins locaux et intervenants d’Alliance Vita se succéderont pour témoigner que parier sur la vie est raisonnable et audacieux, ou déraisonnable et plein de sens. « Ces soirées de formation bioéthique sont destinées à donner des clefs pour comprendre, en parler et agir. Elle permettra aussi j’espère d’étoffer notre groupe à Bastia, permettre à des jeunes de s’investir»16 janvier : « La vie à son commencement » : (non) désir d’enfant, élan de vie, renoncement à la maternité, GPA…23 janvier : « La vie dans son déploiement » : Comment se déployer, urgence de l’éducation affective et sexuelle, questionnements de genre, quête du bonheur...30 janvier : « La vie à son achèvement » : Comment parier sur la vie quand elle est fragile, qu’est-ce que bien vieillir, comment penser l’action, décider, discerner les enjeux et appréhender le monde d’aujourd’hui ? ….6 février : « Parier sur l’avenir » : L’espérance est sans doute le pari des paris, une ressource pour parier sur la vie et sur l’avenir, sans nier l’épreuve et la souffrance. Rencontre avec des personnalités audacieuses, engagées et inspirantes...Parmi les intervenants, en Visio :*Informations et inscriptions ici et contact