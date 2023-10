Bastia : Julia Knecht à la tête du chœur lyrique "Cantate"

A la tête de ce projet, Julia Knecht, soprano de talent diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. « L’Opéra manque cruellement à la Corse notamment à Bastia, qui, il faut le préciser , est le temple de l’art lyrique insulaire » explique Julia Knecht. « Les Corses sont friands d’opéras et la création du chœur lyrique Cantate a un but bien précis qui est celui de créer des grandes œuvres comme Traviata, Tosca, Rigoletto, des œuvres appartenant au bel canto ou de grandes œuvres sacrées comme le Requiem de Mozart mais des créations de compositeurs d’opéras corses comme le Royaume d’Awen de Sylvie Biaggioni. Tout cela avec des solistes de renoms et un chef d’orchestre corse Olivier Cangelosi ayant dirigé les nuits lyriques de Bastia. Aujourd’hui il est temps de renouer avec nos traditions, avec notre patrimoine historique et enfin avec notre identité ».Le projet « Cantate » est donc en route depuis ce mercredi 11 octobre. Ils étaient une vingtaine ce soir là dans l’église du couvent St Antoine à avoir répondu à l’invitation de la soprano bastiaise pour un premier contact et déjà une première séance de travail : exercices respiratoires, vocalises… Julia a ouvert la voie à ce beau projet. « Comme la Corse ne dispose pas de chœur lyrique pour le moment, c’est l’occasion de rassembler nos belles voix insulaires sur un projet ambitieux mettant en valeur notre île, les forces vives présentes et en plein développement comme l’orchestre du Conservatoire Henri Tomasi. Ce projet propose de rassembler les bonnes énergies déjà présentes sur l’île comme des festivals, l’éducation nationale avec les écoles primaires, collèges, lycées notamment professionnels, Centres de Formation. Ensemble nous pouvons faire vivre notre culture, sans elle l’humanité serait meurtrie. L’Opera n’est pas un monde inaccessible au contraire, il est le reflet de notre quotidien, de nos émotions. La musique classique est la musique des émotions, elle est profondément humaine et proche de nous ».Les séances de travail et de répétition ont lieu tous les mercredis à St Antoine de19h30 à 21h30. « Je suis notamment à la recherche de jeunes voix et des voix d’hommes. C’est un travail collectif. L’individualité n’existe pas dans le chœur. Lors de ces séances il y aura tout un travail d’échauffement vocal, de découverte des partitions, des tessitures, un travail rythmique avec et sans musique ».Dans son projet, elle recevra l’aide du pianiste Olivier Cangelosi avec qui Julia a déjà travaillé et du chef d’orchestre du conservatoire de Bastia, Luc Lautrey. Pour ce projet Julia entend aussi travailler avec divers acteurs locaux comme le CFA de Bastia qui pourrait par exemple réaliser des costumes de scène. « En rassemblant les différentes chorales de l’île, l’idée c’est l’échange, sans exclusion, se nourrir de l’autre. L’opéra lyrique c’est la transmission, le collectif. Cela demande énergie et passion mais c’est important car actuellement l’opéra ne va pas bien, surtout en Corse. Il n’ a pas de production, pas de programmation régulière dont il faut agir, renouer avec la tradition ».