Bastia : Des lycéens de Jeanne-d'Arc reçus à Matignon par le Premier ministre

Partis en début de semaine, à la découverte de Paris, les lycéens, en spécialité HGGHSP (histoire-géographie, géopolitique, science politique) ont visité les plus beaux monuments de la capitale française.

Et ce mercredi après avoir franchi les portes du Palais Bourbon, ils ont terminé leur journée à l’hôtel Matignon. Et si cette halte était programmée, la rencontre avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a été une belle surprise pour ces lycéens.

Un moment que le nouveau chef du gouvernement a immortalisé sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. Il a partagé une photo, un BeReal même, avec une légende des plus simples : « Je crois que j’ai reçu, une visite de quelques élèves dans mon bureau ».

Un souvenir qui restera gravé dans toutes les mémoires de ces jeunes bastiais. .