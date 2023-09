Bastia : Des balades à vélo pour promouvoir la mobilité douce

Marquée par une participation enthousiaste, cette initiative a été lancée sous la houlette de Leslie Pellegri, vice-présidente de la CAB en charge de la transition écologique. "Cette journée de sensibilisation, réalisée en collaboration avec l'Association Un vélo, une vie et son école vélo urbaine, un partenaire historique, avait pour objectif de sensibiliser le public à la mobilité douce", a-t-elle souligné. "Nous souhaitions également lui faire explorer, à travers une balade en vélo électrique, notre réseau de pistes cyclables, tout en montrant comment circuler à vélo en toute sécurité lorsqu'il n'existe pas d'itinéraire cyclable. Enfin, nous avons mis en avant notre offre de location de vélos à long terme."La CAB prévoit d'investir plus de 16 millions d'euros dans les années à venir pour améliorer et étendre son réseau de pistes cyclables urbaines. "Nous aspirons à encourager le public à adopter d'autres modes de déplacement que la voiture, que ce soit grâce au vélo ou aux transports en commun", a précisé Leslie Pellegri. La CAB a également exprimé sa satisfaction quant à la nette augmentation du nombre de cartes de bus délivrées ces derniers mois, démontrant une demande grandissante pour les transports en commun. Depuis plus d'un an, la communauté a déjà élargi considérablement son réseau de lignes de bus, répondant ainsi à un besoin concret.Dans le cadre de cet événement, la CAB a érigé un stand devant ses locaux à Toga, proposant une documentation incitative pour encourager le public à privilégier des méthodes de transport plus respectueuses de l'environnement.