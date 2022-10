Bastia : Dany Laferrière, un "Immortel" à Arte Mare

Si Arte Marte consacre son festival au cinéma, les autres arts ne sont jamais loin comme la musique, la peinture, la sculpture, la littérature… Cette année le traditionnel et incontournable Prix littéraire Ulysse a été décerné à Dany Laferrière pour l’ensemble de son œuvre.





Etonnant parcours de cet enfant né à Haïti, à Port-au-Prince, en 1953 d’un père intellectuel et homme politique, Windsor Klébert Laferrière, et d’une mère archiviste à la mairie de Port-au-Prince, Marie Nelson.

Dany passe son enfance avec sa grand-mère, Da, à Petit-Goâve, un petit paradis qu’il narrera plus tard des deux de ses romans : L’Odeur du café et Le Charme des après-midis sans fin.





A dix-neuf ans, ses études secondaires achevées, il entre à Radio Haïti Inter, et à un hebdomadaire politico-culturel Le Petit Samedi soir. Au milieu de l’année 1976, après l’assassinat de son collègue, ami et journaliste, Gasner Raymond, il fuit son pays alors sous la coupe des Duvalier et se réfugie au Canada, à Montréal.





Il a donc 23 ans et une nouvelle vie s’offre à lui. Une vie difficile, proche de la misère, le faisant exercer durant 8 ans de nombreux emplois précaires. Avec l’argent qu’il économise en vivement chichement, il s’achète une vieille machine à écrire. En 1985, il publie son premier roman, « Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer ». Peu à peu il devient une personnalité publique influente. 35 autres ouvrages suivront, dont une trilogie illustrée pour les enfants et cinq ouvrages entièrement écrits et dessinés à la main.





Il réalisera aussi un film, « Comment conquérir l’Amérique en une nuit ». Aujourd’hui, Dany Laferrière partage son temps son temps entre Montréal, Paris, où il siège chaque jeudi avec les Immortels de l’Académie française, et le monde qu’il aime sillonner. Connu, reconnu, récompensé, décoré, Dany Laferrière collectionne les honneurs.

Il est commandeur de la Légion d’honneur, Commandeur des Arts et des Lettres, Commandeur de l’ordre de la Pléiade, Officier de l'ordre national du Québec, Officier de l'ordre du Canada, Compagnon de l'ordre des Arts et des Lettres du Québec et Officier de l'ordre de Montréal

En 2009, Il a reçu le Prix Médicis pour L’énigme du retour.

Le 12 décembre 2013, il est élu à l’Académie française, au fauteuil d’Hector Bianciotti (2e fauteuil), et reçu le 28 mai 2015 par Amin Maalouf.





A Québec, une sculpture monumentale à son effigie, nommée L’exil vaut le voyage, orne le jardin de la Bibliothèque nationale et sa statue de cire, au Musée Grévin de Paris, le représente en posture de lecteur avec un livre qui change chaque mois.

Invité pour la 1ère fois sur notre île, séduit par le Festival, il compte bien y revenir souvent.