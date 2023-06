Bastia : Creazione, le festival de Mode et Design qui révèle les nouveaux talents

À seulement 27 ans, Olivia Dinelli est l'une des jeunes talents prometteurs présents à Creazione. Il y a six mois, elle a fondé sa propre marque de vêtements pour jeunes femmes, Giuvanotta, qui fait déjà sensation dans le monde de la mode. Passionnée et audacieuse, elle apporte une touche de rock et de modernité à travers ses créations. "Giuvanotta est une marque qui incarne le style rock et fashion. Je travaille principalement avec des teintes noires et blanches, ainsi que des couleurs pailletées telles que l'or et l'argent. Chaque pièce a sa propre étiquette à l'intérieur et porte un nom unique", explique Olivia.

Issue d'une école de design, elle a toujours rêvé de créer ses propres vêtements, mais n'avait jamais envisagé sérieusement de concrétiser cette ambition. Cependant, tout a changé lorsqu'elle a été mise en contact avec Daniel, un jeune créateur de vêtements, qui l'a présentée à ses fabricants. "L'idée de créer ma propre marque murissait dans ma tête depuis un certain temps. J'ai eu l'opportunité de me rendre au Portugal avec Daniel, où il m'a présenté ses couturiers à Guimarães. Je leur ai montré mon portfolio de dessins et nous avons immédiatement établi une connexion. C'est ainsi que la marque Giuvanotta a vu le jour", raconte la créatrice enthousiaste.



Grâce à une collaboration avec son ami Daniel, Olivia a ouvert une boutique située rue César Campinchi à Bastia. Pour l'instant, elle jongle entre son travail dans une société de conciergerie et le développement de Giuvanotta. Cependant, elle regorge de mille idées pour faire évoluer sa marque. "Actuellement, je propose des séries limitées, mais ma prochaine étape est de me faire connaître davantage et de concevoir des vêtements en pièces uniques pour les tailles plus grandes. Idéalement, j'aimerais que les clients viennent en boutique pour essayer les modèles et choisir eux-mêmes leurs tissus", confie Olivia avec détermination.

Sa présence à Creazione est une étape cruciale dans son parcours, car elle espère non seulement se faire connaître, mais aussi établir des partenariats prometteurs. Le futur s'annonce radieux pour cette créatrice émergente qui souhaite insuffler une nouvelle énergie dans l'univers de la mode.