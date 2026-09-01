Bastia - Chanson : « Le départ », premier EP de Joëlle Anne

Joëlle Anne est compositrice, interprète, comédienne, pédagogue. Elle partage son parcours entre la musique, le théâtre et la transmission artistique, enseignant l'art dramatique au conservatoire de Corse Henri-Tomasi, donne des cours de piano et de comédie musicale au Centre culturel Una Volta à Bastia, anime des ateliers de chant au sein de l'association U Teatrinu…
Toutes ces activités, ces différentes expériences nourrissent sa création et l'enrichissent au quotidien, sur scène comme dans ses projets pédagogiques. « Je baigne depuis toute petite dans ce milieu car mes parents écoutaient beaucoup de musique » explique-t-elle. « A l’âge de 5 ans j’étais en Eveil musical sans qu’ils ne m’aient jamais forcée, j’ai toujours fait ça par plaisir ».
Au fil de son parcours, elle obtient une licence de musicologie à la Sorbonne et un diplôme de comédien des Cours Florent. Après avoir enseigné au Pays Basque, elle s’est installée en Corse voilà 4 ans, son père étant originaire d’Olmeta-di-Tuda. « J’écris depuis longtemps, depuis mon adolescence. Des poésies qui sont devenues des chansons dès lors que j’ai eu une guitare. C’est vraiment cet instrument qui m’a permis de faire des chansons car j’écris en même temps que je compose. Je les ai glissées dans un tiroir en attendant le bon moment pour les sortir ».
Et ce moment est arrivé début 2026 avec « Elle est belle », un single sorti en février 2026 et « Sur une île », sorti en mai dernier. « C’est le guitariste Patrick Cesari qui m’a encouragée à franchir une nouvelle étape, enregistrer mes chansons, me produire sur scène. Il y a une belle connivence entre nous. Quand il m’accompagne à la guitare je sens que rien ne peut m’arriver, il a quelque chose de rassurant, de paternel, je suis en sécurité. Avec lui on va préparer des scènes en plusieurs versions, orchestrale ou acoustique. J’aime bien la version acoustique car elle permet de mettre en avant le texte ».
Ses chansons racontent la vie dans ce qu’elle a de plus intime et de plus universel. Des textes qui parlent de rencontres, de doutes, d’élans, de contradictions. Des textes où chacun peut se retrouver. Avec la sortie de ce CD « Le départ », elle ouvre donc un nouveau chapitre de sa vie, celui d'une autrice, compositrice, interprète. Une plume sensible, poétique, teinté d’humour. « Dans la vie il faut se faire plaisir, sans avoir peur du jugement. Prendre conscience qu’on peut faire beaucoup de choses, prendre le temps de rêver. Penser à soi permet aussi de mieux partager avec les autres. Le départ évoque à la fois l'idée de partir, de laisser derrière moi une partie de mon histoire et celle de prendre enfin la route en tant que chanteuse, compositrice à travers mes chansons. J’ai ouvert mon tiroir et y ai puisé des chansons, des récentes, des plus anciennes revisitées. J’ai même refait des arrangements au moment de l’enregistrement, pour une meilleure sonorité. Avec mes deux premières chansons sorties au 1er trimestre de cette année j’ai pu aussi faire certains réglages lors de concerts, parfois avec des arrangements surprenants ».
Le CD comporte cinq chansons : « Des tonnes de chansons », « Encore », « Y’en a qui courent », « Parfois souvent toujours », et « Le roi du monde ». Le CD a été enregistré au studio ATOM à Lucciana. A la réalisation : Vincenzu Lota (batterie, arrangements, ingénieur du son), Mickaël Serra (guitares), Pierre-Paul Pieri (basse), Pierre Granier (guitares), Michael D. James (coach vocal). Pour la conception graphique de l’album, Robert Gigou (Camera Obscura).
Sur scène, d’ores et déjà un rendez-vous : Le 20 novembre à l’Espace Charles-Rocchi à Biguglia pour les Restos du Cœur. « Sur scène, les chansons de l’EP mais aussi peut-être d’autres que je testerai. Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir franchi cette étape, qu’importe où elle m’emmènera. C’est une belle expérience et elle compte beaucoup pour moi ». Outre les téléchargements sur les différentes plateformes, l’EP peut aussi l’être sur le site de Joëlle Anne et 500 CD seront mis en vente lors des concerts avec sur ces CD "physiques", en bonus, les deux premiers singles.
Toutes ces activités, ces différentes expériences nourrissent sa création et l'enrichissent au quotidien, sur scène comme dans ses projets pédagogiques. « Je baigne depuis toute petite dans ce milieu car mes parents écoutaient beaucoup de musique » explique-t-elle. « A l’âge de 5 ans j’étais en Eveil musical sans qu’ils ne m’aient jamais forcée, j’ai toujours fait ça par plaisir ».
Au fil de son parcours, elle obtient une licence de musicologie à la Sorbonne et un diplôme de comédien des Cours Florent. Après avoir enseigné au Pays Basque, elle s’est installée en Corse voilà 4 ans, son père étant originaire d’Olmeta-di-Tuda. « J’écris depuis longtemps, depuis mon adolescence. Des poésies qui sont devenues des chansons dès lors que j’ai eu une guitare. C’est vraiment cet instrument qui m’a permis de faire des chansons car j’écris en même temps que je compose. Je les ai glissées dans un tiroir en attendant le bon moment pour les sortir ».
Et ce moment est arrivé début 2026 avec « Elle est belle », un single sorti en février 2026 et « Sur une île », sorti en mai dernier. « C’est le guitariste Patrick Cesari qui m’a encouragée à franchir une nouvelle étape, enregistrer mes chansons, me produire sur scène. Il y a une belle connivence entre nous. Quand il m’accompagne à la guitare je sens que rien ne peut m’arriver, il a quelque chose de rassurant, de paternel, je suis en sécurité. Avec lui on va préparer des scènes en plusieurs versions, orchestrale ou acoustique. J’aime bien la version acoustique car elle permet de mettre en avant le texte ».
Ses chansons racontent la vie dans ce qu’elle a de plus intime et de plus universel. Des textes qui parlent de rencontres, de doutes, d’élans, de contradictions. Des textes où chacun peut se retrouver. Avec la sortie de ce CD « Le départ », elle ouvre donc un nouveau chapitre de sa vie, celui d'une autrice, compositrice, interprète. Une plume sensible, poétique, teinté d’humour. « Dans la vie il faut se faire plaisir, sans avoir peur du jugement. Prendre conscience qu’on peut faire beaucoup de choses, prendre le temps de rêver. Penser à soi permet aussi de mieux partager avec les autres. Le départ évoque à la fois l'idée de partir, de laisser derrière moi une partie de mon histoire et celle de prendre enfin la route en tant que chanteuse, compositrice à travers mes chansons. J’ai ouvert mon tiroir et y ai puisé des chansons, des récentes, des plus anciennes revisitées. J’ai même refait des arrangements au moment de l’enregistrement, pour une meilleure sonorité. Avec mes deux premières chansons sorties au 1er trimestre de cette année j’ai pu aussi faire certains réglages lors de concerts, parfois avec des arrangements surprenants ».
Le CD comporte cinq chansons : « Des tonnes de chansons », « Encore », « Y’en a qui courent », « Parfois souvent toujours », et « Le roi du monde ». Le CD a été enregistré au studio ATOM à Lucciana. A la réalisation : Vincenzu Lota (batterie, arrangements, ingénieur du son), Mickaël Serra (guitares), Pierre-Paul Pieri (basse), Pierre Granier (guitares), Michael D. James (coach vocal). Pour la conception graphique de l’album, Robert Gigou (Camera Obscura).
Sur scène, d’ores et déjà un rendez-vous : Le 20 novembre à l’Espace Charles-Rocchi à Biguglia pour les Restos du Cœur. « Sur scène, les chansons de l’EP mais aussi peut-être d’autres que je testerai. Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir franchi cette étape, qu’importe où elle m’emmènera. C’est une belle expérience et elle compte beaucoup pour moi ». Outre les téléchargements sur les différentes plateformes, l’EP peut aussi l’être sur le site de Joëlle Anne et 500 CD seront mis en vente lors des concerts avec sur ces CD "physiques", en bonus, les deux premiers singles.
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