Bastia - Chanson : « Le départ », premier EP de Joëlle Anne

Philippe Jammes le Samedi 12 Septembre 2026 à 16:28

Ce dimanche 13 septembre sort sur toutes les plateformes musicales, le premier EP (Extended Play) de Joëlle Anne. Intitulé « Le départ », il renferme une demi-douzaine de très belles chansons.