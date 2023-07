Bastia : A Toga, après le Salon du foot amateur, un loto pour animer le quartier

Le dynamique et très inventif Gilles Secchi avait lancé l’idée voilà quelques semaines. Pour dynamiser le projet il a réalisé sur le petit stade emblématique du quartier, tout nettoyé, sa 2ème édition du Salon du football avec plus de 800 maillots accrochés et des animations pour petits et grands.



Un évènement qui a attiré plusieurs centaines de personnes et accompagné d’un autre : la création du tout nouveau Toga Football Club Bastia. Les nostalgiques se souviendront de ce club de quartier, du ROC, de l’AS Toga Cardo…. En sommeil depuis près de vingt ans, le club pourrait même redémarrer en septembre. Toujours dans cette dynamique de vouloir animer le quartier, l’association 2020 organise le samedi 8 juillet à partir de 18h00 dans la cour de l’école de Toga un grand loto sur le thème de la plage. « Nous avons été contactés il y a quelques semaines par des riverains qui se plaignaient du manque d’animations dans le quartier » explique Ghislaine Ferri, présidente de 2020. « On a pensé qu’après le salon du foot, l’organisation d’un grand loto permettrait au quartier de garder une dynamique. Ce sera un loto festif comme on aime les faire, où les gens pourront aussi venir déguisés ou avec seulement un accessoire : un chapeau, un paréo, des tongs, une bouée, un collier de fleurs … on sait les gens très inventifs. La plus folle des tenues remportera un repas pour deux personnes +une bouteille de vin. Une Buvette et un barbecue compléteront la manifestation ». Ce loto sera doté de nombreux lots : Shooting photo d’une valeur de 350€, traversée Corsica Ferries, bon pour salon de coiffure, pour tatouage …



Toujours pleine d’idées l’association projette aussi des sorties à la découverte de notre île ….