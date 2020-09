Bastia : "A Notte di a memoria" se prépare à des festivités à huis clos

Ce jeudi 10 septembre, ce sont les ultimes préparatifs pour Jean-Baptiste Raffalli, président de l'association du patrimoine bastiais et ses équipes. Couturières, musiciens, danseurs effectuent les derniers ajustements avant l'accomplissement d'une année de travail : le spectacle historique "A Notte di a Memoria" qui se tiendra ce samedi 12 septembre.



Organisé depuis 33 ans au mois de juillet, l'évènement retraçant l'histoire génoise de Bastia et la célèbre "relève des gouverneurs", a lui aussi subi les conséquences de la Covid. Ainsi, la manifestation culturelle qui traverse habituellement tout le centre ancien de Bastia et emmène avec elle un cortège de 4 000 personnes, se retrouve confinée dans la cour du musée de Bastia et son parvis. Les 300 membres de l'association devront se contenter d'une grande répétition générale en costumes et à huis clos. En effet, seuls quelques visiteurs auront la chance d'entrevoir le spectacle par l'ouverture de la porte du donjon.

Pour Jean-Baptiste Raffalli, il était hors de question d'annuler ce qu'il appelle cette "revue de détails".



"Cela fait plus de 30 ans que nous organisons A Notte di a Memoria, nous avons travaillé une année complète sur l'événement. L'annuler aurait été une trop grande frustration. Puis, cela nous fera un entraînement pour l'année prochaine..." explique le président de l'association du patrimoine bastiais



Un show 100% made in Corsica



Côté organisation, tous les membres de l'association ont répondu présents pour créer de toute pièce ce spectacle en intégrant les contraintes de la Covid-19.

Et les obstacles étaient de taille !

La fanfare italienne qui est invitée depuis plusieurs années n'a pas pu faire le déplacement. Les musiciens bastiais de Daniel Di Giambattista, sont donc venus à la rescousse pour animer cette soirée.

Pour les replonger 500 ans en arrière, à l'époque des gouverneurs génois, les petites mains des couturières de l'association ont fait des miracles. Eveline Mari et ses copines ont mis du cœur à l'ouvrage pour confectionner en très peu de temps des chapeaux, étendards pour les trompettes et quelques costumes. "On a fait du circuit court, tout est local.", plaisante Jean-Baptiste Raffalli.



Durant la bataille, le spectacle aura tout de même perdu quelques soldats : les 20 élèves du conservatoire de Bastia qui avaient appris les musiques en visioconférence pendant le confinement ne peuvent plus, pour des raisons sanitaires, participer à l'évènement. "Si les choses vont dans le bon sens, nous ferons un spectacle rien que pour eux", assure Jean-Baptiste Raffalli.



Ce samedi à partir de 18 heures dans la cour du musée de Bastia, les six tableaux du spectacles s'enchaîneront donc avec un petit goût de frustration.









La relève des gouverneurs c'est quoi ?



Basée sur un texte de 1671 d'Angelo Francesco Luri, cette manifestation relate une réalité historique qui s'est déroulée pendant près de cinq siècles à Bastia : L'arrivée en bateau du nouveau gouverneur génois de la ville. Au cours de cette soirée, l'ancien gouverneur part de son palais (le palais des gouverneurs ou l'actuel musée de Bastia) et va accueillir son successeur sur le vieux port de Bastia accompagné de toute son administration. Cette année seules les festivités autour de ce moment historique seront maintenues.