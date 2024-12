Bastia : 3e édition du Marché de Noël du Centre Social Communal François Marchetti

« L’esprit sera à la fête et au partage avec la promesse d’une ambiance festive et chaleureuse » déclare tout sourire Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. Côté animation, les enfants trouveront atelier de maquillage, atelier de customisation sur tee-shirts et tote bag, atelier de chants, atelier lecture de contes de Noël, espace Photomaton, chorale de Noël. Les exposants seront nombreux derrière leur étal : coutelier, créateur de bijoux, huiles essentielles, objets de décoration intérieur, jouets, bougies. Les gourmands, petits et grands, ne seront pas déçus et pourront se régaler aux stands des produits du terroir : vins corses, bières de Corse et du monde, canistrelli, charcuterie fermière, fromages de brebis, épicerie fine. En début de soirée le public pourra partager un repas convivial composé d’une soupe corse et de cake salés offert par le CCAS. Le tout dans une belle ambiance musicale