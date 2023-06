Bastia : 32 équipes s'affrontent pour le tournoi de sixte "Mémorial Pierre-Franc Tolaïni"

Cet évènement footballistique est organisé par l’association « Les intimes de Pierre-Franc », clin d’œil au commerçant du Café des intimes, place du marché à Bastia, disparu dans un accident en août 2022. Passionné de football, il avait évolué dans les catégories jeunes du SC Bastia puis à l’As Furiani-Agliani.



Ce tournoi qui s’étale sur 4 jours est ouvert à tous les adultes et réunit 32 équipes sur le stade d’Erbajolo à Furiani. Après les matchs de poule jusqu’à vendredi soir, les phases finales se disputeront samedi. Ces coupes et des trophées récompenseront les meilleures équipes, le meilleur joueur et le meilleur gardien. En parallèle aura lieu une tombola avec en lots 15 maillots de Ligue 1 et Ligue 2. Un tournoi hommage que les organisateurs dont son frère Freddy, veulent convivial et festif.