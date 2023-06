Bastia : 1 500 scolaires à la 22e édition du championnat de Haute-Corse d'Echecs

La chaleur de ce mois de juin n’a pas découragé les 1500 élèves et enseignants des 70 classes de Haute-Corse. Scolarisés entre le CE2 et CM2, les enfants des écoles Amadei, Campanari, Cardo, Charpak, Defendini, Desanti, Gaudin, Venturi, V. D'Istria, Saint Exupéry, Sandreschi, Porette, Erbalunga, Fulelli, Furiani, Lucciana Casamozza, Crucetta, Munticellu, Patrimoniu, Santa Maria Poghju, Velone Ornetu, et Venaco-Riventosa ont pu prendre place sous le traditionnel et grand chapiteau situé sur la place Saint-Nicolas. Collé aux petits stands, déjà présents, du festival de la pizza, l’événement rassemble toujours autant les passionnés et les curieux. Des équipes de 15 joueurs représentant chaque classe devaient disputer six parties au cours de la journée.

« Tout le monde se trompe, ça arrive. Alors cela ne sert à rien de s’énerver ou de crier », avertit, au micro, le président de la Ligue corse d’Échecs, Akkha Vilaisarn .

Vers 11h15, il donne le top départ : « Désormais, je souhaite que tout le monde se taise pour laisser place à la concentration et à la réflexion de vos parties ».

Un incroyable silence se fait alors sous l’énorme chapiteau, où ne pénètrent plus que les bruits des quelques voitures qui longent la place Saint-Nicolas. Un ordre respecté à la lettre, puisque la surveillance des parties se fait sous l’œil vigilant d’une quarantaine d’arbitres qui, pour la plupart, sont de jeunes pratiquants en clubs. Donc pas le droit à l’erreur, car si faute il y a, l’élève doit appeler le juge en levant la main.

Certains ne peuvent s’empêcher d’admirer les neuf trophées présents sur une table. Probablement une motivation de plus pour ceux qui veulent approfondir un peu plus leur maîtrise de l’échiquier.