Bastelicaccia : un vide-grenier spécial enfants et un marché de producteurs ce 16 avril

Le 16 avril, Bastelicaccia se prépare à un dimanche festif. La mairie relance U Nostru Marcatu, le marché de producteurs et artisans de la vallée du Prunelli, qui revient pour sa deuxième année et se tiendra chaque 2ème dimanche du mois de 9 à 13 heures.



Cette année la municipalité a fait le choix d'organiser plusieurs évènements en concomitance avec le marché, "pour faire vivre son village et recréer du lien entre ses habitants, toutes générations confondues, dans un esprit de convivialité." explique la municipalité.

Pour ce premier dimanche, un vide grenier dédié aux enfants se tiendra de 10h à 17h dans la salle des fêtes rénovée de Bastelicaccia. "Les enfants âgés de 6 à 15 ans pourront venir vendre et/ou échanger leurs affaires et se faire un peu d'argent de poche. Un bulletin d'inscription est téléchargeable sur le site de la mairie ou peut être fourni sur demande à l'accueil." détaille un communiqué/



Le comité des fêtes de la commune, nouvellement formé par une équipe de jeunes volontaires, animera une buvette tout au long de la journée.