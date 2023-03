Bastelicaccia : Le vélo à l'honneur pour la fête du timbre

Après le voyage en 2022, c’est au tour de la bicyclette d’être le thème choisi pour la fête du timbre, qui se déroule les 11 et 12 mars dans 91 villes de France dont Bastelicaccia.

Durant ces 2 jours, à la salle des fêtes, située sous le bureau de poste les équipes de La Poste et les bénévoles de l’association « Philapostel Corse » seront présentes de 9 à 17 heurespoir présenter au public les expositions et souvenirs philatéliques proposés pour l’occasion . Lors de ce rendez-vous, il sera possible pour le public de recueillir sur les correspondances le cachet philatélique créé spécialement pour marquer cette fête du timbre 2023. A cette

occasion, seront aussi vendus en avant-première un bloc de timbre et des timbres autour de ce véhicule culte.