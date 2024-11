Bastelicaccia : Des saules et des aulnes pour redonner vie au fleuve du Prunelli

Une opération de plantation pour restaurer le fleuve du Prunelli. Tel est le projet organisé par les Communautés de Communes du Celavu Prunelli et de la Pieve de l’Ornano et du Taravo, en partenariat avec la Collectivité de Corse. Hier matin, des saules et des aulnes ont été plantés sur le Prunelli. L’objectif ? “Stabiliser les berges tout en variant les espèces de plantes”, explique Pierre Casanova, directeur adjoint de la Communauté de Communes du Celavu Prunelli. “Les saules ont été plantés dans l’eau sur les risbermes, et les aulnes un peu plus au dessus.” Les risbermes, ce sont des talus de protection aménagés pour diminuer la largeur des cours d’eau.



Cette opération de plantation s’inscrit dans le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) engagé par les Communautés de Communes, en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). “Ce programme existe depuis 2021”, précise Pierre Casanova. “On s’est rendu compte qu’il y avait un vrai problème avec le fleuve : il y avait beaucoup de sable, peu d’eau, plus d’arbres ni d'espèces animales. Alors il y a eu un appel à projet.” Avant ça, la Communauté de Communes du Celavu Prunelli était déjà intervenue sur des cours d’eau, “en 2019, juste après le passage de la tempête Fabien”. Pour rappel, la Corse avait été frappée par une tempête dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2019, avec des vents dépassant localement les 200 km/h. Météo-France avait alors parlé de “crues inédites”, notamment en Corse-du-Sud. “Quelques jours après la tempête, on a retiré les arbres morts qui entravaient les cours d’eau”, poursuit Pierre Casanova. L’opération de plantation était hier en partenariat avec le lycée agricole de Sartène. L’occasion de “partager des actions éducatives, de formation, d’information en faveur de l’environnement et du maintien de sa qualité”.



Une opération qui se poursuit au printemps prochain

Depuis le début du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien il y a trois ans, la restauration du fleuve du Prunelli a bien avancé, ce qui ravit Pierre Casanova. “Nous avons déjà retiré 4 000 m3 de bois. La largeur du cours d’eau a également diminué de trois mètres.” Prochaine étape de leur opération : la surveillance des risbermes. “Dès le printemps 2025, nous allons, avec la Collectivité de Corse, effectuer un suivi des plantations pour s’assurer que les arbres ont bien pris.” Une surveillance qui se veut rapprochée, tant l’opération est importante : “Si besoin, la Collectivité se chargera de l’arrosage des plantations.”

La Communauté de Communes du Celavu Prunelli continue son engagement au sein du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien du fleuve du Prunelli. Elle souhaite également étendre son partenariat à d’autres lycées agricoles à travers la Corse afin de continuer ses actions et former les nouvelles générations à la protection des cours d’eau