Barrettali, première commune de Corse à interdire l'utilisation des pesticides

Pourquoi un tel arrêté ?

Et pourquoi la commune de Barrettali, la première, brandit-elle ainsi l'étendard de la révolte en Corse ?

"Essentiellement pour faire avancer la règlementation qui est loin de faire l'unanimité" estime le maire de la commune du Cap Corse.

Mais aussi parce que, aujourd'hui, les pesticides sont tous les jours "un peu plus utilisés près des maisons".





Pour Anthony Hottier pas question pour autant de mener une action contre les agriculteurs.

"Notre mouvement d'humeur est davantage dicté par notre volonté de faire évoluer les règles d'emploi de tous ces produits. Nous n'avons rien contre le monde agricole, nous voulons uniquement faire entendre notre désaccord au Gouvernement. Et que le mouvement d'interdiction qui a, déjà, des effets dans près de 500 villes du Continent, et pas des moindres, prenne de l'ampleur".





Mais surtout qu'il aboutisse à une décision gouvernementale qui, au-delà de la grande consultation qu'il vient de lancer sur les distances minimales à respecter entre habitations et zones d’épandage de pesticides, permettrait à tout le monde de s'y retrouver.

"L'idéal, serait que le Gouvernement aide l'agriculteur à changer sa méthode de production. De la sorte, l'agriculteur comme le citoyen y trouveraient leur compte" estime le maire de Barrettali pour qui l'avenir de la filière agricole "passe par des circuits courts".





Mais entre l'intention municipale et la prise d'effet de l'arrêté d'interdiction il y existe un, sérieux, risque d'opposition préfectoral.

"Notre arrêté a été enregistré vendredi. Il risque de n'être que symbolique" explique le maire de Barrettali.

"Tout cela se terminera, sans doute, devant le tribunal administratif où l'arrêté aura de grandes chances d'être annulé, mais nous voulons que notre initiative serve d'exemple, fasse boule de neige".