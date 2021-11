Bandes à part : une sélection intrigante

(Scénario de Jean-Luc Cornette et dessin de Thierry Martin)

« Quelque part, enfouie dans le labyrinthe d’une forêt sans âge se trouve la maison de Mickey. À l’époque moyenâgeuse où nous retrouvons ici la fameuse souris, il vit d’amour, de calme, d’eau fraîche et de cueillette. Parfois, Minnie l’invite à pique-niquer, ou alors Dingo – Dingo-le-sanguinaire comme il aime aussi se faire appeler – lui demande de devenir son écuyer... Des aléas inévitables et relativement innocents en règle générale, même quand les sortilèges du vieux sorcier célibataire Clodomir viennent s’y mêler... Cela dit, lorsqu’un jour Pat Hibulaire apprend que le dragon du coin garde auprès de lui un trésor inestimable, c'est une toute autre soupe ! Pat parvient à s'emparer d’une potion démultiplicatrice et se plie en bien plus de quatre pour obtenir les montagnes d’or entourant le monstre cracheur de feu.»



Jean-Luc Cornette (La Perle, Chlorophylle) et Thierry Martin (Le Roman de Renard, Au Pays des Ombres…) adaptent la célèbre souris de Disney dans une histoire moyenâgeuse drôle et rocambolesque avec un dessin graphique et coloré qui séduiront les petits et les grands.