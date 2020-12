Bandes à part - Un Mag grand écart

Ekhö-Monde miroir (Ed. Soleil, 10 tomes parus), scénario d’ Arleston et dessin d’ Alessandro Barbucci

« Pour un prochain grand show à Broadway, Fourmille, Youri et Sigisbert se rendent à Pékin afin d'y recruter des artistes de cirque. Mais les plus doués viennent d'un monastère Shaolin et il leur faut entreprendre le voyage jusqu'aux portes du Tibet. Là, Fourmille va se retrouver habitée par un fantôme truculent, obsédé par l'idée de terminer une partie de Go commencée 300 ans plus tôt à Pékin...»

Un fantôme à Pékin est le dixième tome des aventures de Fourmille et Sigisbert. Ekhö est une série fantastique où les personnages se retrouvent propulsés dans un monde semblable au nôtre mais différent sur certains points (il n’y a pas d'électricité et Manathan est une ville avec des dragons et autres créatures.) Arleston (Danthrakon, Lanfeust de Troy…) s’amuse à nous faire découvrir ce monde d’Ekhö et ces personnages haut en couleurs. Il est accompagné par Alessandro Barbucci (Sky-Doll, Monster Allergy…) qui donne vie à ce monde avec un dessin riche en détails et dynamique.