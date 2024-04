Bandes à part - D’un monde à l’autre

«Montée clandestinement à bord d'un vaisseau de l'Eden Corp conduisant des humains vers un monde meilleur, une famille fait une découverte qui va bouleverser le cours du voyage... Sur une Terre surpeuplée et en proie à la violence, Gabe et sa famille survivent grâce à des petits cambriolages. L'espoir représenté par les croiseurs stellaires, qui emmènent des colons vers un lointain paradis, semble hors d'atteinte. Alors, quand l'opportunité de prendre la place d'une autre famille à bord d'un vaisseau se présente, Gabe, Morgan et leur fille Kali décident de faire ce qu'il faut pour survivre. Mais une fois à bord, le rêve vire rapidement au cauchemar...»





Fruit de la collaboration entre le scénariste d’Alain Bismut et le réalisateur Abel Ferry, l’histoire passe par la suite entre les mains du scénariste de comics Christopher Sebela et du dessinateur Marc Laming pour donner ce récit captivant aux allures de thriller et au dessin réaliste.