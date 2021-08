Bandes à Part : une "der" aoûtienne éclectique

Mœbius s’expose au Musée Archéologique National de Naples (MANN) du 10 juillet au 4 octobre 2021 ! Le catalogue d’exposition relié inclut des textes écrits autour des thèmes du temps et de l’archéologie, une partie des œuvres exposées ainsi que des dessins additionnels. À l’intérieur, le Major, Arzak, le Monde d’Edena, la Faune de Mars et Inside Mœbius mais aussi les Mythes Grecs, Le Temps et la Matière, Casanova, Venise Céleste... Une très belle compilation qui célèbre l’Italie et aborde les impénétrables mystères du temps.



Ce catalogue d’exposition permet de découvrir ou redécouvrir certaines des plus grandes œuvres d’un des maîtres de la bande-dessinée franco-belge et est un bon moyen d’accéder à l’exposition pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place.