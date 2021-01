Bandes à Part...si réaliste

« Tandis qu’ils se rendent à la finale régionale du championnat de tennis de table d’Albuquerque, Lemmy et son inénarrable mentor, le coach Malone, tombent en panne avec leur Fiat 500 sur la 380. À quelques miles de là : Flatstone, petite bourgade improbable en plein cœur du Nouveau-Mexique, et son shérif homophobe et buté, leur tendent les bras. Quelques « tracasseries administratives » plus tard, ils trouvent finalement refuge dans le seul motel du coin, le Valhalla Hotel, tenu par une femme pour le moins intrigante, Frau Vinkler. Au petit matin, Lemmy a disparu. Malone part évidemment à sa recherche...»







Les deux auteurs, Perna Pat (Forçats, Morts par la France…) et Fabien Bedouel (Carnet de guerre, L’or et le Sang…) signent un véritable défouloir. Sur la base d’un film d’horreur de série Z, le récit mélange courses poursuites endiablées, personnages débiles et humour noir. Le tout est servi par une mise en scène et un cadrage efficace.