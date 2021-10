Bandes à Part : des choix pour les vacances

(Scénario de Xavier Dorison et Denis Bajram, dessin de Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Sentenac et couleur de Yoann Guillo, d’après l’œuvre de Gô Nagai) « La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Jusqu’au jour où, issu des confins de l’espace, surgit le plus puissant des golgoths de la division ruine : Hydragon. Face à lui, les armées terriennes sont balayées et les exigences de la dernière division de Véga sidèrent la planète ; sous peine d’annihilation totale, tous les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays et laisser les forces de Véga coloniser l’archipel. Face à cet ultimatum impossible, il ne reste qu’un dernier espoir, le plus grand des géants… Goldorak. »

Près de quarante ans après sa dernière diffusion à la télévision, le célèbre robot géant revient en bande-dessinée grâce à un collectif d’auteurs constitué de Xavier Dorison (Le Troisième testament…), Denis Bajram (Universal War…), Brice Cossu (La Geste des chevaliers dragons…), Alexis Sentenac (Siberia 56…) et Yoann Guillo (FRNCK…) avec une histoire qui fait suite à la série télé et superbement mis en scène. De quoi plaire aux fans de Goldorak comme aux néophytes