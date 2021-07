Bandes à Part : bonne lecture sur le sable chaud

(Scénario de Gwénola Morizur et dessin de Camille Benyamina)

«Aimée et Jean rêvent d’avoir un enfant. C’est devenu une idée fixe et les échecs successifs de procréation médicalement assistée sont de plus en plus durs à accepter. Dans la crèche où Aimée travaille, elle fait la connaissance de Charlie, qui élève seule ses trois enfants, et vient inscrire Julio, son petit garçon. Lorsqu’Aimée prend sous son aile l’enfant de Charlie, un lien se tisse entre elles, plus grand et plus fort qu’elles ne l’auraient imaginé. Une histoire qui nous entraîne sur les montagnes russes, dans ces hauts et ces bas qui ressemblent à la vie, et les sensations fortes qui les accompagnent. »



Gwénola Morizur (Bleu Pétrole, Nos Embellies…) nous propose un roman graphique intimiste sur le désir d’enfant, la maternité, l’infertilité… elle est accompagnée au dessin par Camille Benyamina (Chaque soir à onze heure, Les Petites distances…) qui retranscrit le récit avec un graphisme doux et chaleureux.