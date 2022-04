Bandes à Part - Une lutte pour la survie

(Scénario et dessin de Alicia Jaraba Abellan) «Fille d'un chef déchu, offerte comme esclave, elle est devenue l'une des plus grandes figures féminines de l'Histoire ». XVIe siècle. Malinalli est la fille d'un chef d'un clan d'Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue à un autre clan pour travailler aux champs et satisfaire la libido de son nouveau maître. Un jour, d'immenses navires apparaissent à l'horizon, commandés par Hernan Cortez, obsédé par la recherche d'or. Le conquistador repère Malinalli et son don pour les langues. Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque : non ! »



Alicia Jaraba Abellan (L’onde Dolto, Les détectives du surnaturel…) narre un autre pan de la colonisation espagnole avec la biographie, romancé, du destin d’une figure féminine de l’histoire du Mexique, le tout mis en valeur par un dessin graphique et fin.