Bandes à Part : Savoureux mélange des genres

« Endormi depuis des temps immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique, un mystérieux géant à l’allure bestiale est découvert par une multinationale du nom de Crossland Corporation. Au même moment, en Écosse, Erin se réveille en sursaut. Encore et toujours le même cauchemar... Celui rejouant la scène d’accident dans lequel ses parents sont morts. Le cœur blessé mais le sourire aux lèvres, Erin rassure son oncle et sa tante en continuant à jouer avec son cousin et en poursuivant son activité favorite : l’entretien du jardin qu’elle chérit depuis sa naissance. Plus tard, alors qu’elle cherche un peu de solitude dans la forêt bordant son foyer, une bande d’enfants mal intentionnés la poursuit en la traitant de sorcière. Sauvé par un géant au pelage de feuilles et au squelette de bois, Erin ne soupçonne pas encore la force des liens qui l’unissent à cette majestueuse créature. L’apparition simultanée de ces deux géants fantastiques n’est certainement pas un hasard, mais loin de s’y intéresser, Crossland Corporation souhaite surtout se servir de leurs pouvoirs pour favoriser ses propres intérêts. Comment Erin protégera-t-elle son colossal allié ? »

Christophe Lylian (Ellana, L’Aventure fantastique…) et posent les bases de cette future série prévue en six tomes, même si ce premier tome se concentre sur la jeune Erin et son ami végétal. L’écologie est un des thèmes principaux de cette histoire qui s’adresse à un jeune publique et qui n’est pas sans rappeler « Les Mythics » de Patrick Sobral. Le tout accompagné du dessin dynamique et coloré de Paul Drouin (L’aventure Fantastique, La BD qui fait du bien…) et du coloriste Lorien.