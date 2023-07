Bandes à Part : La dernière mouture de Bandes à Part...

« Américaine d'origine japonaise, Nao part un an pour Tokyo afin de renouer avec ses racines familiales. Sur place, elle loue une chambre à la maison Himawari et y fait la rencontre de Hyejung et Tina, coréenne et singapourienne, venues au Japon comme elle pour trouver leur voie et prendre leur indépendance. Les trois amies partagent leur quotidien et fréquentent la même école de langue japonaise. Alors que leurs motivations et leurs défis sont différents, elles avanceront ensemble, malgré la barrière de la langue, dans leur quête d'identité.»



Après Nous étions ennemis, Harmony Becker sort son premier roman graphique en solo qui traite de sujets tels que la double nationalité ou l’expatriation dans cette histoire douce et aux dessins en noir et blanc typé manga.