Bandes à Part : Et revoilà Corto Maltese

GAP le Lundi 20 Septembre 2021 à 12:57

En cette période de rentrée, à tous les sens du terme, Jean-René Derosas nous a mijoté une belle sélection de trois bandes dessinées. Inspiré par le personnage rendu célèbre par Hugo Pratt, le pirate est de retour dans une bande dessinée de Quenehen et Vivès, intitulée Océan Noir. Un Corto Maltese transposée dans le 21e siècle mais qui n'a rien perdu de son romantisme, même si le contexte est parfois très compliqué.

Avec Féroce - Taïga de Sang, nous plongeons aux confins de l'Extrême Orient russe, où un tigre blessé par un braconnier va se charger de sa propre vengeance en devenant, à son tour, un chasseur d'hommes. Un univers rude et sans pitié. Enfin la troisième bande dessinée, Rose et Crow, est un ouvrage jeunesse teinté de science-fiction, avec Rose qui parvient à donner vie à des plantes et qui se lie d'amitié, voire plus, avec le peu rassurant Crow.