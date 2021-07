Bandes à Part : Entre comédie et conte

Scénario de Omar Ladgham et Jan Kounen et dessin de Mr Fab

«Du haut de la tour, l'horizon se touche avec les yeux. Bruxelles, 2042. Il y a trente ans, le monde que nous connaissons a disparu. Une bactérie a décimé la quasi-intégralité de notre civilisation et la planète ne compte dorénavant plus que 2746 habitants. Ils vivent à la verticale, entassés dans une immense tour, séparés de la mort par un simple double-vitrage et principalement gérés par une curieuse IA nommée Newton. Ensemble, ils forment la Fédération des Etats-Unis d'Europe qui, elle-même se divise en deux groupes distincts : les " anciens " et les " intras ". Les premiers ont connu le monde d'avant, ils ont le souvenir d'un temps où l'air était respirable. Les seconds sont nés dans la tour, vivent selon les règles et le mode de pensée de leurs ainés et dernièrement, élèvent dangereusement leurs voix pour s'en libérer... Au sein de cette humanité chancelante, seul un groupe d'élite est autorisé à s'extirper de la tour : les chasseurs. Pendant deux heures, chaque semaine, ils traquent le gibier dans les rues désertiques d'une Bruxelles où la nature a repris ses droits. 47e membre de ce corps armé et dernière recrue en date, Aatami est un chasseur intra. De nature calme et courageuse, il ne laisse rien paraître de ses véritables intentions et pourtant, il n'a qu'une pensée : deux heures à l'extérieur, ça ne lui suffira pas.»







Prévue en trois tomes, La Tour est une histoire d’Omar Ladgham et Jan Kounen, dont c’est la première bd, d’anticipation SF avec des thématiques comme la lutte des classes ou la différence intergénérationnelle. Ils sont accompagnés par Mr Fab dont le dessin réaliste et graphique donne de l’ampleur et de la crédibilité au récit.