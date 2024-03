Bandes à Part : Des limites à ne pas franchir

« Et si sa seule chance de survivre à cette nuit d’enfer était la destruction totale de San Francisco ? 17 avril 1906, la nuit tombe sur San Francisco. Et comme tous les soirs, la petite femme de chambre vient prendre son service au majestueux Palace Hôtel. Elle reçoit ses instructions pour s’occuper de la vedette du jour : Enrico Caruso, le fameux ténor italien qui se produit, en ce moment même, sur la scène du Grand Théâtre Central... En vérifiant la bonne tenue de la chambre, elle découvre un colis qu’elle n’aurait pas dû voir et qui la propulse entre les mains des pires clans criminels de la ville, prêts à tout pour le récupérer...

Alors que l’issue semble de plus en plus désespérée pour la jeune fille, le sol se met à trembler...»



Damien Marie (Wounded, Après l’Enfer…) propose une aventure autour d’un tableau de Klimt sur fond historique avec le grand tremblement de terre de 1906. Il est accompagné par Fabrice Meddour (Ganarah, La Fille du Quai…) qui illustre le récit avec un dessin riche et détaillé.