Balance Ta Poub' : Une vidéo nustrale pour vous aider à trier vos déchets

La rédaction le Samedi 11 Janvier 2020 à 17:40

Alors que la Corse vit une nouvelle crise de déchets, quatre amis, qui composent cette nouvelle « brigade jaune », ont posté sur You Tube une vidéo pour vous aider à mieux trier vos déchets.

En effet malgré le tri mis en place depuis 2015 sur l'ile, les volumes de déchets triés sont encore inférieurs à ceux du continent. Et chaque citoyen peut, avec des simples gestes, contribuer au traitement de ses déchets en attendant que les pouvoirs publiques trouvent des solutions concrètes et pragmatiques pour résoudre cette crise.



Retrouvez tous leurs conseils...

Piqûre de rappel sur le tri de déchets :

