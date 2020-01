Bain du jour de l’an à Bastia : les «Irréductibles de Ficaghjola» dans la tradition

Philippe Jammes le Mercredi 1 Janvier 2020 à 13:18

Une bonne vingtaine de personnes n’ont pas hésité à se mettre à l’eau, pourtant très fraîche, dans l’anse de Ficaghjola à l’aube de cette année 2020. Elio, Graziella et les autres «irréductibles de Ficaghjola» n’ont pas dérogé à la tradition. Dès 9 heures du matin, le feu crépitait sur la petite plage de Saint Joseph à l’entrée de Bastia et aux klaxons des voitures qui passaient, les baigneurs répondaient par des «Bonne année» ou des «Pace è salute». Les plus téméraires se sont jetés à l’eau, les autre ont préféré se mettre au coin du feu pour déguster les spécialités amenées par chacun et trinquer à l’année nouvelle. Les années passent, la tradition reste. Bravo aux «Irréductibles» qui entretiennent tout au long de l’année cette belle petite plage très prisée en été.

