Baignade tragique à Pietrosella : deux morts

L'alerte a été donnée peu avant 16 heures au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) : trois baigneurs étaient en difficulté au large de la Plage d’Argent sur la commune de Pietrosella dans le golfe d’Ajaccio (2A).

Immédiatement, en lien avec le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), un dispositif de sauvetage comprenant des moyens terrestres du SIS 2A et l’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile a été mis en œuvre.

Une première victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, a été sortie de l’eau par des baigneurs présents sur la plage en arrêt cardio-respiratoire. Elle a fait l’objet d’une réanimation cardio-pulmonaire avant d’être transportée par le Dragon 20 au centre hospitalier d’Ajaccio où elle a été déclarée décédée.

Une deuxième victime, un homme de soixante-dix ans, a été sortie de l’eau par les sapeurs-pompiers également en arrêt cardio-respiratoire. Après avoir pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire, un VSAV l’a transportée vers le centre hospitalier d’Ajaccio où elle a été déclarée décédée.

La troisième victime, un homme de soixante-dix ans, a également été sortie de l’eau par des baigneurs. Inconsciente, mais ventilant, elle a été transportée par VSAV à l’hôpital d’Ajaccio.

Par ailleurs, outre cette opération, le CROSS MED en Corse a dénombré ce mercredi (voir par ailleurs) cinq autres opérations de sauvetage de moindre ampleur liées à la baignade sur la façade ouest de la Corse (2 dans le golfe de Valinco, 2 dans le golfe de Sagone, 1 à Calvi).